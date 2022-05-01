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Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку «Азов»*

Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку «Азов»*

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил телевидению Греции ERT о благодарности нацбатальону «Азов»* и другим «добровольцам», какими бы они ни были, а также придерживается точки зрения, что в стране «почти нет» призывов к радикализму.

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