Жителям Надыма предложили придумать названия городским скверам

В Надыме могут появиться скверы «Мемориальный» и «Энтузиастов», если идеи поддержат горожане. На портале «Живем на Севере» продолжается сбор предложений по наименованию двух объектов – скверов у Вечного огня и у дома 10а по улице Комсомольской.