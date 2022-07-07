Север Пресс

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Жителям Надыма предложили придумать названия городским скверам

Жителям Надыма предложили придумать названия городским скверам

В Надыме могут появиться скверы «Мемориальный» и «Энтузиастов», если идеи поддержат горожане. На портале «Живем на Севере» продолжается сбор предложений по наименованию двух объектов – скверов у Вечного огня и у дома 10а по улице Комсомольской.

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