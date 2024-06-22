Есть нельзя! В этой рыбе находят 10-метровых червей. А мы ее сами готовим и детям даем Юлия СоколоваРыба, богатая питательными веществами и белком, является важным продуктом для поддержания здоровья человека.
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