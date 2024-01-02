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Возглавлявший "Моссад" во время Войны Судного дня Цви Замир скончался в Израиле

Возглавлявший "Моссад" во время Войны Судного дня Цви Замир скончался в Израиле

Commons.wikimedia.org/Dan Hadani collection /CC BY 4.0 В Израиле на 99-м году скончался бывший глава службы внешней разведки "Моссад" Цви Замир, который в 1973 году руководил ведомством во время Войны Судного дня.

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