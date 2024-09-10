Эксперты рассказали о жилье в московских небоскребах

В Москве девелоперы реализуют 78 комплексов с небоскребами — зданиями высотой от 100 м. При этом еще пять лет назад на первичном рынке было представлено 50 таких проектов, следует из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 10 сентября.