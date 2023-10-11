Красноярское МВД проверяет данные о травле ученика из-за видео с тараканами

В Красноярске правоохранители начали проверку в связи с появлением в СМИ информации о травле ученика 8 класса одной из школ города из-за размещенного им в соцсетях видео с тараканами в столовой учебного заведения, сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.
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