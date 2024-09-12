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Алексея Блиновского в наручниках привезли на допрос

Алексея Блиновского в наручниках привезли на допрос

Стало известно, что Алексея Блиновского, находящегося в зоне СВО, задержали прямо в воинской части на южнодонецком направлении.

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