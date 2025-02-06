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Гаага дала стандартную отписку на требование начать лечить узника Радована Караджича

Гаага дала стандартную отписку на требование начать лечить узника Радована Караджича

Адвокат осужденного на пожизненный срок первого президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича – Горан Петрониевич – отправил запрос в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге (МОМУТ) по поводу того, что его клиенту не оказывается медицинская помощь.

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