Азиаты в Москве толпой избили ветерана ФСБ. В ход шла арматура и кирпичи. Парни из Русской Общины сработали молниеносно

Кощунство и издевательство в исполнении тульских властей Очередная идеологическая диверсия «культурного рода» на тему миграции Как пишут, власти Тульской области презентовали многонациональный гимн региона.
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