«Русский автомобиль»: в России запустят сборку новых Renault Logan и Sandero под брендом Xcite

«Автозавод Санкт-Петербург», ранее известный как российский завод Nissan, готовится запустить производство Renault Logan и Sandero третьего поколения под собственным брендом, о чем пишет инсайдерский Telegram-канал «Русский автомобиль».
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