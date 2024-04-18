Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    А нет, такие как этот мэр сами лезут, причём с трудом находят кандидатов на такие посты, у нас при выборе одного глав..."Так вот какие мы...
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В Подмосковье мигранты средь бела дня избили мать с двумя детьми и беременную девушку фельдшера

В Подмосковье мигранты средь бела дня избили мать с двумя детьми и беременную девушку фельдшера

Интересная жизнь с Vera Star Фото: rtek24.ru Очередной культурный обмен произошел в подмосковной Балашихе.

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Комментарии
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Александр Денисов
Вова еще не все демографические вопросы решил... русских еще много...
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3 час.
Н
Наталья
пока этой гражданке между глаз не прилетит мигрантский кулак, она так ничего и не поймет. Ибо живет в другой реальности
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2 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Ситуация будет усугубляться, нелюди, животные, ибо по другому и не назовешь, будут кулаками и ножами, требовать то чего они вдруг захотели. А что им будет, закон после теракта в Крокусе не изменили, толпы продолжают заселять землю России, так что не сможем защититься, никто не поможет, власть умоет руки и уже бросила всё на произвол. Всё идёт к истории 90х, на нашей земле будут творить беспредел и геноцид местного населения. Это все равно, что пустить волка домой и надеяться что он вас не загрызет, для него человеческие законы безразличны, до сих пор не поняли, ну значит будет хуже, урок не пройден. Это коснется всех, и лоббистов и депутатов и правительство, кровью ответят все. Для них до сих пор это не проблема, по ТВ полнейшая тишина
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1 час.

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