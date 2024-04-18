В Подмосковье мигранты средь бела дня избили мать с двумя детьми и беременную девушку фельдшера

ВЧ

Владимир Черноморский

Ситуация будет усугубляться, нелюди, животные, ибо по другому и не назовешь, будут кулаками и ножами, требовать то чего они вдруг захотели. А что им будет, закон после теракта в Крокусе не изменили, толпы продолжают заселять землю России, так что не сможем защититься, никто не поможет, власть умоет руки и уже бросила всё на произвол. Всё идёт к истории 90х, на нашей земле будут творить беспредел и геноцид местного населения. Это все равно, что пустить волка домой и надеяться что он вас не загрызет, для него человеческие законы безразличны, до сих пор не поняли, ну значит будет хуже, урок не пройден. Это коснется всех, и лоббистов и депутатов и правительство, кровью ответят все. Для них до сих пор это не проблема, по ТВ полнейшая тишина