В Ингушетии продолжаются каникулы с Общественным советом

Специально подготовленная для детей в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» программа позволила в интересной игровой форме донести до ребят специфику несения службы в полиции.
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