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Закон, порядок, государство

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Итоги форума "Литературные мосты: навстречу друг другу" обсудят его участники

Итоги форума "Литературные мосты: навстречу друг другу" обсудят его участники

Круглый стол "Форум "Литературные мосты: навстречу друг другу" (12+) в формате онлайн продолжит в понедельник, 30 октября, серию дискуссионных мероприятий (12+) в рамках пятого, юбилейного сезона Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им.

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