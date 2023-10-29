Итоги форума "Литературные мосты: навстречу друг другу" обсудят его участники

Круглый стол "Форум "Литературные мосты: навстречу друг другу" (12+) в формате онлайн продолжит в понедельник, 30 октября, серию дискуссионных мероприятий (12+) в рамках пятого, юбилейного сезона Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им.
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