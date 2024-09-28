На Украине заявили, что TikTok угрожает нацбезопасности страны

Замглавы Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алина Алексеева заявила, что TikTok представляет собой большую опасность для страны, чем мессенджер Telegram.
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