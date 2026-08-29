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Царьград

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"Маша и Медведь" подали иск против создателя 19 октября 2026

"Маша и Медведь" подали иск против создателя 19 октября 2026

Компания "Маша и Медведь" обратилась в суд с иском против создателя мультфильма Олега Кузовкова. Заседание назначено на 19 октября 2026 года в Москве.

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