Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Министр обороны Израиля пригрозил «семикратным ударом» в ответ на обстрел из Йемена

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Израиль нанесет ответный «семикратный удар» по тем, кто его атакует. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац после падения обломков запущенной из Йемена ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива.

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