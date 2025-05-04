Министр обороны Израиля пригрозил «семикратным ударом» в ответ на обстрел из Йемена

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Израиль нанесет ответный «семикратный удар» по тем, кто его атакует. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац после падения обломков запущенной из Йемена ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива.