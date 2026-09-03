20-ядерный процессор, графика на уровне GeForce RTX 5070 и 128 ГБ. Nvidia наконец-то полноценно представила платформу RTX Spark, первые Windows-ПК — уже в октябре

На базе RTX Spark предложат как ноутбуки, так и мини-ПК Nvidia готова выйти на рынок потребительских процессоров для Windows-ПК с платформой RTX Spark: первые ноутбуки и настольные компьютеры на базе SoC N1X поступят в продажу в октябре 2026 года — свои устройства готовят Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Microsoft.