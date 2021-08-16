СССР-Россия

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    Браво, все правильно !!!!!!Достали уже со св...

Достали уже со своей Украиной!

Достали уже со своей Украиной!

И почему это Россия должна? Должна спасти Украину и украинцев от добровольной западной оккупации, должна спасти украинцев и Украину от националистов, развесив из на фонарных столбах, должна накормить сытно украинцев, должна напоить их пьяно.

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Владимир Пятицкий
всё правильно
Tatyana Fedotova
ЕС и США не могут нам простить победу над 3 рейхом. А Украина, как и другие осколки СССР не могут нам простить, что мы обходимся без них. И не надо им помогать. Видите ли 78% уже украинцев не хотят быть русскими. А их никто и не заставляет. Живите как хотите. К России не лезьте. "Выспитком" получите, если сунетесь. Правда , достали уже все эти осколки. Откололись и всё. Уже ничего не склеить!
степан дунов
Браво, все правильно !!!!!!
степан дунов
Браво, все правильно !!!!!!

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