МИД КНР рекомендовал ознакомиться с резолюциями ГА ООН о борьбе с неонацизмом

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь в свете совместного российско-китайского заявления рекомендовал ознакомиться с резолюциями Генеральной ассамблеи ООН о борьбе с неонацизмом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии