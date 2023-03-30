Будет вкусно

131 562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Инга
    спасибо. только час многовато...Такие котлеты я п...
  • Татьянка Яцук
    Всегда добавляю лук и чеснок- мне кажется, что без этих овощей любое блюдо получается с "недовкусием"...Котлеты По-еврейс...
  • Вера Федорова
    Делаю так же, только не жарю, а запекаю в печи. Действительно, вкусно.Котлеты По-еврейс...

Пышные пирожки с любой начинкой из быстрого бездрожжевого теста. Моя любимая Поача турецкая, как в пекарнях

Пышные пирожки с любой начинкой из быстрого бездрожжевого теста. Моя любимая Поача турецкая, как в пекарнях

Пирожки с любой начинкой из этого быстрого теста для пирожков без дрожжей придутся по вкусу каждому, и дело не только в их быстроте приготовления, но и в аппетитном виде.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх