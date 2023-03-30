Пышные пирожки с любой начинкой из быстрого бездрожжевого теста. Моя любимая Поача турецкая, как в пекарнях

Пирожки с любой начинкой из этого быстрого теста для пирожков без дрожжей придутся по вкусу каждому, и дело не только в их быстроте приготовления, но и в аппетитном виде.
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