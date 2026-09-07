Нытье Зеленского и дешевое вино: как Киев опозорился перед посланниками Трампа

REUTERS/Valentyn Ogirenko В США ждут самолет, на котором прибудут спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
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