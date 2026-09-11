НФЛ. 1-я неделя. «Сиэтл» сыграл с «Нью-Инглендом», «Лос-Анджелес Рэмс» встретился с «Сан-Франциско», другие матчи

С 10 по 14 сентября пройдут матчи первой недели регулярного чемпионата НФЛ. Национальная футбольная лига (НФЛ) Регулярный чемпионат 1-я неделя 10 сентября Сиэтл – Нью-Ингленд – 13:10 (0:0, 0:7, 3:3, 10:0) Лидеры в нападении: Пас: Дрю Лок (СИЭ) — 16/22, 187 ярдов, 1 тд; Дрейк Мэй (НИ) — 23/33, 178 ярдов, 1 тд, 3 перехвата Вынос: Джадэриен Прайс (СИЭ) — 10 попыток, 52 ярда; Рамондрей Стивенсон (НИ) — 18 попыток, 51 ярд Прием: Джексон Смит-Инджигба (СИЭ) — 8 приемов, 122 ярда, 1 тд; Мак Холлинс (НИ) — 4 приема, 51 ярд 11 сентября Лос-Анджелес Рэмс – Сан-Франциско – 7:27 (0:3, 7:7, 0:7.
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