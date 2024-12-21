Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Я же написал не о Ваших родственниках и соседях, а привел официцальные цифры статистики. Мои бабаушка и дедушка тоже ...Цена решения демо...
  • Александр Симаков
    Так они из  одной кучи и вылазят.Обломаетесь вы с ...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Катерина, мы вас не блокировали! За что вас могли заблокировать? Я на МирТесен с 2010 года, на сайте с первых дней со...Бандеровская мето...

Вынести нельзя оставить. Почему 100 лет не хоронят Ленина — и надо ли?

Опубликовано 19 дек. ‘24 17:16 Каждая личность, оставившая заметный вклад в историю, всегда вызывает дискуссии и имеет преданных сторонников и критиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Судя по количеству прочтений этой статьи, абсолютному большинству  пользователей (а скорее всего и гражданам всей России) по-фигу и мавзолей, и труп Ленин в нём и пляски с бубнами вокруг да около.  Вся движуха начнётся накануне и после парада Победы, когда немногочисленный фанаты мумии   Ленина (и ципсота) начнут возмущаться тем, что во время парада драпируют мавзолей. Да, ещё эти фанаты  мумии (и ципсота) вспоминают о том , что Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить&quot;, когда на Красной площади  проводят концерты.   В остальное время -  всем до лампочки, и нечего эту тему поднимать, Лежит он в Мавзолее , да и  и пусть лежит до тех пор, пока и фанатам станет по-фигу.
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх