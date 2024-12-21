Опубликовано 19 дек. ‘24 17:16 Каждая личность, оставившая заметный вклад в историю, всегда вызывает дискуссии и имеет преданных сторонников и критиков.
Вынести нельзя оставить. Почему 100 лет не хоронят Ленина — и надо ли?
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Александр Симаков
Судя по количеству прочтений этой статьи, абсолютному большинству пользователей (а скорее всего и гражданам всей России) по-фигу и мавзолей, и труп Ленин в нём и пляски с бубнами вокруг да около. Вся движуха начнётся накануне и после парада Победы, когда немногочисленный фанаты мумии Ленина (и ципсота) начнут возмущаться тем, что во время парада драпируют мавзолей. Да, ещё эти фанаты мумии (и ципсота) вспоминают о том , что Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить", когда на Красной площади проводят концерты. В остальное время - всем до лампочки, и нечего эту тему поднимать, Лежит он в Мавзолее , да и и пусть лежит до тех пор, пока и фанатам станет по-фигу.
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