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ИА Регнум

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В Венгрии прошла акция против антироссийской политики правительства Мадьяра

Акция протеста из-за недружественных действий правительства Венгрии во главе с Петером Мадьяром по отношению к России прошла 12 сентября перед зданием МИД в Будапеште.

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