Взрыв в Средиземном море: российский сухогруз «Большая Медведица» ушел на дно

Судно вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток. На борту находился ценный груз, включая портовые краны для расширения терминала и 45-тонные люковые крышки, предназначенные для новых ледоколов.
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