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Власти Индии обвинили Xiaomi в незаконных действиях

Власти Индии обвинили Xiaomi в незаконных действиях

Агентство по борьбе с преступностью Индии выдвинуло обвинение индийскому подразделению корпорации Xiaomi в незаконных валютных действиях.

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