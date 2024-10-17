Заместитель прокурора Республики Крым Андрей Кулагин провел прием граждан.Вчера, 16 октября 2024 года, в приемной Президента Российской Федерации в Республике Крым заместитель прокурора республики Андрей Кулагин провел прием граждан.
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