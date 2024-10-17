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Заместитель прокурора Республики Крым Андрей Кулагин провел прием граждан

Заместитель прокурора Республики Крым Андрей Кулагин провел прием граждан

Заместитель прокурора Республики Крым Андрей Кулагин провел прием граждан.Вчера, 16 октября 2024 года, в приемной Президента Российской Федерации в Республике Крым заместитель прокурора республики Андрей Кулагин провел прием граждан.

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