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В РФ раскрыли основной сдерживающий фактор распределения баланса сил в мире

В числе ключевых задач, которые ставит перед собой новая государственная программа вооружения, — усиление ядерной триады России.

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