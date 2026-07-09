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Пятый канал

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«Обязан жизнью»: в Польше сделали резкое заявление в адрес Зеленского

«Обязан жизнью»: в Польше сделали резкое заявление в адрес Зеленского

Тема Украины уже довольно сильно надоела всем на Западе. Член польского сейма Марек Якубяк обращаясь к Зеленскому, напомнил, почему главарь киевского режима до сих пор летает по миру и выпрашивает деньги.

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