Тема Украины уже довольно сильно надоела всем на Западе. Член польского сейма Марек Якубяк обращаясь к Зеленскому, напомнил, почему главарь киевского режима до сих пор летает по миру и выпрашивает деньги.
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