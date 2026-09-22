Телебашни в России включат подсветку в честь Дня тигра 23-30 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Подсветку в честь Дня тигра включат на телебашнях в городах России, а на медиафасаде Останкинской телебашни будут транслировать видеоролик, где запечатлены хищники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым