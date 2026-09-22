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ТАСС

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Телебашни в России включат подсветку в честь Дня тигра 23-30 сентября

Телебашни в России включат подсветку в честь Дня тигра 23-30 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Подсветку в честь Дня тигра включат на телебашнях в городах России, а на медиафасаде Останкинской телебашни будут транслировать видеоролик, где запечатлены хищники.

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