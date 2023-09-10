Страна и люди

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Лукашенко оставит змагаров без паспортов

Лукашенко оставит змагаров без паспортов

Артем Агафонов.   Месяц назад в Польше произошел курьезный случай. При проверке документов в международном аэропорте Катовице 31-летний белорус предъявил пограничникам… «паспорт гражданина мира», по которому он намеревался улететь на один из египетских курортов.

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Комментарии
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Евгения Болотова
Российской власти примеры не нужны, она сама себе пример...
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12 час.
Владимир Алтайцев
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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10 час.
Владимир Алтайцев
Когда  РФ  последует примеру  Лукашенко в защите  интересов страны?
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10 час.

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