Артем Агафонов. Месяц назад в Польше произошел курьезный случай. При проверке документов в международном аэропорте Катовице 31-летний белорус предъявил пограничникам… «паспорт гражданина мира», по которому он намеревался улететь на один из египетских курортов.
Лукашенко оставит змагаров без паспортов
Комментарии
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Евгения Болотова
Российской власти примеры не нужны, она сама себе пример...
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12 час.
Владимир Алтайцев
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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10 час.
Владимир Алтайцев
Когда РФ последует примеру Лукашенко в защите интересов страны?
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10 час.
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