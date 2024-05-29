Многодетные матери могут выйти на пенсию раньше

Женщины, воспитавшие троих и более детей, могут выйти на пенсию раньше своих коллег. Так, матери, взявшиеся за воспитание троих детей в возрасте до восьми лет, смогут прекратить работу на три года раньше установленного срока.
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