Русская Победа — выход к границам с Румынией, Венгрией и Польшей: взгляд ветерана «Механика» из БАРС-14 Ирина ВальковаВ ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины всё чаще звучат заявления о конечных целях конфликта.
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