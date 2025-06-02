Русская Победа — выход к границам с Румынией, Венгрией и Польшей: взгляд ветерана «Механика» из БАРС-14 Ирина ВальковаВ ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины всё чаще звучат заявления о конечных целях конфликта.