Ученик школы №763 посетил Амурскую область

На летних каникулах сбылась мечта ученика школы №763, юного активиста Движения Первых — Максима. Победа в викторине на Международной выставке-форуме «Россия» открыла ему возможность отправиться в путешествие по Амурской области вместе с мамой Наталией Викторовной.