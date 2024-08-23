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НАША ЛОСИНКА

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Ученик школы №763 посетил Амурскую область

На летних каникулах сбылась мечта ученика школы №763, юного активиста Движения Первых — Максима. Победа в викторине на Международной выставке-форуме «Россия» открыла ему возможность отправиться в путешествие по Амурской области вместе с мамой Наталией Викторовной.

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