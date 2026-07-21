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Мое Люблино

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За пьяное вождение Люблинский суд отправил автоледи в колонию

40-летняя водитель систематически нарушала правила дорожного движения, однако от прохождения медицинского освидетельствования регулярно отказывалась, за что была привлечена сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности, но условно.

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