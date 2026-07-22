Родителям детей вернут деньги за неиспользованные путевки в «Артек»

Министерство просвещения Российской Федерации организовало возврат денежных средств родителям, которые купили путевки для детей в международный детский центр «Артек», но не смогли ими воспользоваться из-за временной остановки приема ребят в Крыму.
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