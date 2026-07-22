Примечания
ГЛАВНАЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Примечания

136 757 подписчиков

Родителям детей вернут деньги за неиспользованные путевки в «Артек»

Родителям детей вернут деньги за неиспользованные путевки в «Артек»

Министерство просвещения Российской Федерации организовало возврат денежных средств родителям, которые купили путевки для детей в международный детский центр «Артек», но не смогли ими воспользоваться из-за временной остановки приема ребят в Крыму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии