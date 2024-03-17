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Российский художник представил, какими могли быть Пони-парни

Российский художник представил, какими могли быть Пони-парни

А вы помните, что кроме мультсериала «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» выходил ещё и спин-офф шоу «Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии», где Поняши были людьми, но при этом сохранили свои отличительные черты? Российский художник с ником артовброс изобразил любимых персонажей не просто в виде людей, но ещё и в виде парней.

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