Российский художник представил, какими могли быть Пони-парни

А вы помните, что кроме мультсериала «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» выходил ещё и спин-офф шоу «Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии», где Поняши были людьми, но при этом сохранили свои отличительные черты? Российский художник с ником артовброс изобразил любимых персонажей не просто в виде людей, но ещё и в виде парней.