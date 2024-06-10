В Оренбурге полицейскими при поддержке бойцов ОМОНа на строительных объектах задержаны нарушители миграционного законодательства

Специалисты отдела по вопросам миграции совместно с сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» при силовой поддержке бойцов ОМОНа Управления Росгвардии по Оренбургской области проверили соблюдение требований миграционного законодательства на территории строительных объектов жилого комплекса «Экодолье».
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