Несколько категорий арендодателей жилья предложили освободить от налогообложения. Речь идёт о людях старше 70 лет, имеющих на иждивении трёх и более несовершеннолетних лиц или ребёнка-инвалида, а также обладающих статусом ветерана боевых действий.