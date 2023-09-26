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Несколько категорий арендодателей жилья предложили освободить от налогообложения

Несколько категорий арендодателей жилья предложили освободить от налогообложения. Речь идёт о людях старше 70 лет, имеющих на иждивении трёх и более несовершеннолетних лиц или ребёнка-инвалида, а также обладающих статусом ветерана боевых действий.

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