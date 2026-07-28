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Царьград

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Василий Тофан назначен антикризисным менеджером Молдовы

Василий Тофан назначен антикризисным менеджером Молдовы

В ходе программы «Экспертиза» политолог, руководитель аналитического клуба «Молдавский вектор» Владимир Букарский заявил, что Василий Тофан был назначен на пост нового главы правительства как антикризисный менеджер.

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