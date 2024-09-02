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Газета.ру

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Двух туристов из России задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц

Двух туристов из России задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц

Российского подростка и его старшего друга задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, 17-летнего Савелия и 21-летнего Николая, приехавших на остров вместе с семьями, поймали с поличным утром 29 августа.

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