Двух туристов из России задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц

Российского подростка и его старшего друга задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, 17-летнего Савелия и 21-летнего Николая, приехавших на остров вместе с семьями, поймали с поличным утром 29 августа.