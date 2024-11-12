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Тарасы и Оксаны уже на фронте. «Зеленьюгенду» — приготовиться

Тарасы и Оксаны уже на фронте. «Зеленьюгенду» — приготовиться

Расхожий мем «Запад воюет с Россией до последнего украинца» в последнее время получил продолжение «…и до последней украинки».

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Нечего украинцам было выбирать Зеленского. думали смешно будет им. А теперь оказалось что не до смеха, а реветь надо. Свою страну уничтожают просто.
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10 час.
лл
лина любимцева
жЫдо-бандэрье на Украине ЗАЧИЩАЕТ УКРАИНУ ОТ УКРАИНЦЕВ!!!   Чтобы потом пересилить туда жЫдов из Израиля. потому, что ТАМ им никто жить спокойно уже не даст, так всех  они уже достали... а тут дураки живут.... Что захотят жЫды, то и будут вытворять. И покоя не будет извечно. ПОРА РАЗГОНЯТЬ ТОТ ГАДЮШНИК ИЗРАИЛЬ, как это уже было однажды. По той же самой причине. ЛЕЗУТ КО ВСЕМ!! И НИКОМУ ЖИЗНИ НЕ ДАЮТ!! САТАНИСТЫ ЧЕРТОВЫ!!
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10 час.
Балу -
И почему те из бандеропасов, которые больше всего агитируют бандерлогов на &quot;захиту нэньки&quot; ни сами, ни их диточки на саму эту &quot;захиту&quot; не особо торопятся...
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8 час.

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