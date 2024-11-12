Тарасы и Оксаны уже на фронте. «Зеленьюгенду» — приготовиться

Нечего украинцам было выбирать Зеленского. думали смешно будет им. А теперь оказалось что не до смеха, а реветь надо. Свою страну уничтожают просто.

лл

лина любимцева

жЫдо-бандэрье на Украине ЗАЧИЩАЕТ УКРАИНУ ОТ УКРАИНЦЕВ!!! Чтобы потом пересилить туда жЫдов из Израиля. потому, что ТАМ им никто жить спокойно уже не даст, так всех они уже достали... а тут дураки живут.... Что захотят жЫды, то и будут вытворять. И покоя не будет извечно. ПОРА РАЗГОНЯТЬ ТОТ ГАДЮШНИК ИЗРАИЛЬ, как это уже было однажды. По той же самой причине. ЛЕЗУТ КО ВСЕМ!! И НИКОМУ ЖИЗНИ НЕ ДАЮТ!! САТАНИСТЫ ЧЕРТОВЫ!!