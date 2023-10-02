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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Точно знаю причины своих ошибок: я гонщик, я настраиваю болид «Феррари»

Гонщик Скудерии признал, что в начале сезона выбирал слишком радикальные настройки в попытке справиться с машиной, которая не подходит его стилю пилотажа.

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