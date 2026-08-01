Дороже золота: в России нашли минерал, которого нет нигде в мире

В России обнаружен неизвестный ранее минерал, который оказался дороже золота.Находку сделали учёные Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии