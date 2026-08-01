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Царьград

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Дороже золота: в России нашли минерал, которого нет нигде в мире

Дороже золота: в России нашли минерал, которого нет нигде в мире

В России обнаружен неизвестный ранее минерал, который оказался дороже золота.Находку сделали учёные Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им.

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