В Польше хотят заставить Россию покупать яблоки или оштрафовать

Sergey Ivanov

И слава богу! Тот, кто хоть раз попробовал польские яблоки, подтвердит: Дерьмо пластмассовое! Нет, на вид- очень даже красивые. Все одинаковые, словно не на ветке росли, а вышли из одного штампа. Ни одного пятнышка, ни одной червоточинки! А на вкус- словно ножку от табуретки грызешь! Твердое, безвкусное, без запаха... Не гниет, не портится.... Нет уж! Лучше я куплю наши яблоки- пусть разнокалиберные, пусть некруглые и кривобокие, пусть с червяками- но зато вкусные, сочные, сладкие, ароматные!! А если с червяком- так даже лучше! Раз есть в яблоке червяк- значит, натуральный продукт!