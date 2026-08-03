Миграционный кризис в Сеуте выявил разногласия в Евросоюзе

В июле 2026 года около 60 тысяч мигрантов пересекли границу между Марокко и испанским городом Сеута, что вызвало серьезный миграционный кризис и выявило разногласия между странами Евросоюза в вопросах миграционной политики.
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