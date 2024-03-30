Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксюша Кирьязис
    Надо почаще играть в проверки с такими "детьми", в любое время суток, массовка должна быть побольше, условия игры пож...«Играли в террори...
  • Олег Самойлов
    Гы! "... “Забастовки с начала года лишили экономику Финляндии 1 млрда евро!”, “Финны стоят в длиннющих очередях за бе...Наши 90-е идут по...
  • Олег Самойлов
    Ну, не скажите! Мне доводилось и с толковыми ребятами общаться! правда, давно это было, в 1995-1997 годах. Может быть...Наши 90-е идут по...

Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Напомню, что непосредственно перед февралем 2022 года Европа заявила, что: – Россия  не  имеет  права  голоса  в  том,  кого  можно  брать  в NATO,  а  кого  нельзя И вообще от них часто можно такое услышать: "Мы суверенные и сами решаем, что нам делать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх