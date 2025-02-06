Трамп и Маск развалили USAID, раскрыв преступления структуры глобалистов. Ждем чисток «спящих» в России

Алексей Тан

Этот USAID ... Что Максу, что ТРАМПУ.... САМИМ необходимы... для "великой Америки"... это одно из "механизмов" управлением МИРА и влияния в МИРЕ!.... просто не надо забывать КОМинтерн (USAID).... который, очень, очень много зла, принёс России и Русским... ещё те злобные ШПИОНЫ были, против РОССИИ... ВНУЧЁК жены Молотова... очень хорошо о этом знает ... и почему то евреи... не верещали!...- А ГДЕ СМЕРШ!?.