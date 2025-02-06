Новый Департамент эффективности правительства Илона Маска за несколько дней после инаугурации президента США Дональда Трампа сделал то, о чем патриоты, сторонники суверенного пути для России просили десятилетиями.
Трамп и Маск развалили USAID, раскрыв преступления структуры глобалистов. Ждем чисток «спящих» в России
Комментарии
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Алексей Тан
Этот USAID ... Что Максу, что ТРАМПУ.... САМИМ необходимы... для "великой Америки"... это одно из "механизмов" управлением МИРА и влияния в МИРЕ!.... просто не надо забывать КОМинтерн (USAID).... который, очень, очень много зла, принёс России и Русским... ещё те злобные ШПИОНЫ были, против РОССИИ... ВНУЧЁК жены Молотова... очень хорошо о этом знает ... и почему то евреи... не верещали!...- А ГДЕ СМЕРШ!?.
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13 час.
Алексей Тан
И ЭТО как в 1945-ом.... когда все документы и сотрудники разведки... еврее-нацистского руководства Германии, перевезли и переехали в США и поступило на службу... того же ЦРУ и других служб США.... и агентура продолжала служить... НО только, уже ЦРУ США.
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12 час.
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