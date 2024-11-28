Мусульманки Крыма

В Санкт-Петербурге прошел тринадцатый всероссийский съезд женских мусульманских организаций. От имени Муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаева, а также руководителя Исламского культурно-просветительского женского центра «Алем-и-Нисван» Зенифе Аблаевой, с приветственным словом выступила пресс-секретарь ЦРО ДУМК Эльвина Меметова.