Мусульманки Крыма

В Санкт-Петербурге прошел тринадцатый всероссийский съезд женских мусульманских организаций. От имени Муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаева, а также руководителя Исламского культурно-просветительского женского центра «Алем-и-Нисван» Зенифе Аблаевой, с приветственным словом выступила пресс-секретарь ЦРО ДУМК Эльвина Меметова.
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