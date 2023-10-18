Депутаты утвердили петербургские поправки к федеральному закону о реновации

Документ предлагает включать дома в программу КРТ только после одобрения жильцов. Петербургский парламент утвердил в окончательной редакции федеральную инициативу, направленную на изменение правил комплексного развития территорий.
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